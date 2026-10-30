Лубинец заявил об отсутствии нарушений режима тишины в Алёшках

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ни одна из сторон не нарушила режим тишины на время гуманитарной миссии в Алёшках. Об этом журналистам сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Ни одна из сторон ни разу не нарушила режим тишины», — сказал он.

Режим тишины в районе Алёшек Херсонской области вступил в силу 27 октября в 04:00 мск и продлится до 22:59 1 ноября. Договорённость о прекращении огня была достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, о чём 23 октября объявил Белый дом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что миссия идёт по плану, согласованному при участии американской стороны, и отметил, что подобный механизм гуманитарных пауз может стать прецедентом для других участков.