Илон Маск заявил об угрозе исчезновения демократии в США Фото: REUTERS.

В случае победы демократов на выборах в Палату представителей, Сенат и на президентских выборах 2028 года в США может исчезнуть демократия. Об этом в соцсети Х предупредил предприниматель Илон Маск.

Кроме того, добавил он, в США откроются все границы и легальное проживание будет обеспечено всем. Увеличат состав Верховного суда, чтобы немедленно получить большинство.

«Это приведет к тому, что Америка станет постоянным однопартийным государством, и демократия в каком-либо значимом смысле этого слова прекратит свое существование», - написал миллиардер.

Для того, чтобы этого не произошло, добавил Маск, достаточно 51 сенатора-республиканца в 2029 году. Вот почему следует голосовать за сенаторов-республиканцев на этих выборах. Другие причины не имеют значения по сравнению с этой, подчеркнул Маск.

Ранее Маск заявил, что поступающие на Украину миллиарды делают некоторых людей с каждым днем всё богаче. Пока одни набивают кошельки, другие отправляются в ряды ВСУ. Предприниматель обвинил элиты Украины в обогащении за счет западной помощи.