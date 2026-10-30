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НовостиПолитика30 октября 2026 6:37

ВС России поразили ракетный агрегатно-детальный «Киевский радиозавод»

ВС РФ нанесли удар по «Киевскому радиозаводу», выпускавшему комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников
Мария СПИРИДОНОВА
ВС России поразили ракетный агрегатно-детальный «Киевский радиозавод»

ВС России поразили ракетный агрегатно-детальный «Киевский радиозавод»

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Вооруженные силы (ВС) России поразили ракетный агрегатно-детальный радиозавод, выпускающий комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников ВСУ. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.

В результате удара в Киеве поражён ракетный агрегатно-детальный завод — АО «Киевский радиозавод». По данным оборонного ведомства, предприятие выпускало комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников, в том числе большой дальности.

Ранее ВС России также нанесли высокоточный удар по производственным мощностям научно-технического предприятия «НТП Укрспецсвязь» в Харьковской области. Поражённый объект использовался в военных целях. В Минобороны РФ не раз подчёркивали: удары наносятся исключительно по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, а также по предприятиям, работающим на ВСУ. В ведомстве отмечали, что удары не нацелены на гражданское население.