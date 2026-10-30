Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 октября 2026 6:42

«Новая газета»* объявила о закрытии

Серверы «Новой газеты»* «выключат» 9 ноября
Мария СПИРИДОНОВА
«Новая газета»* объявила о закрытии. Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

«Новая газета»* объявила о закрытии. Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

«Новая газета»* объявила о закрытии. Об этом сообщает The Economist.

По данным издания, решение приняли на общем собрании 26 октября. На встрече с сотрудниками бывший главный редактор газеты Дмитрий Муратов** допустил, что издание могут признать экстремистским объединением. Как сообщается, серверы издания «выключат» уже 9 ноября.

Ранее сообщалось, что редакция должна освободить офис в Потаповском переулке в центре Москвы, где она проработала 29 лет, до 9 ноября. Новое помещение пока не найдено. Вместе с редакцией прекратит работу музей Анны Политковской, располагавшийся в её бывшем кабинете. В сентябре Минюст внёс интернет-издание «Новая газета»* в реестр иностранных агентов, указав среди причин распространение недостоверной информации о политике властей и избирательной системе, а также выступления против спецоперации.

*Признана Минюстом иностранным агентом

**Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов