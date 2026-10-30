«Новая газета»* объявила о закрытии. Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

«Новая газета»* объявила о закрытии. Об этом сообщает The Economist.

По данным издания, решение приняли на общем собрании 26 октября. На встрече с сотрудниками бывший главный редактор газеты Дмитрий Муратов** допустил, что издание могут признать экстремистским объединением. Как сообщается, серверы издания «выключат» уже 9 ноября.

Ранее сообщалось, что редакция должна освободить офис в Потаповском переулке в центре Москвы, где она проработала 29 лет, до 9 ноября. Новое помещение пока не найдено. Вместе с редакцией прекратит работу музей Анны Политковской, располагавшийся в её бывшем кабинете. В сентябре Минюст внёс интернет-издание «Новая газета»* в реестр иностранных агентов, указав среди причин распространение недостоверной информации о политике властей и избирательной системе, а также выступления против спецоперации.

*Признана Минюстом иностранным агентом

**Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов