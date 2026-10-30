Пентагон обратился к ряду стран НАТО с призывом изменить риторику в отношении РФ Фото: REUTERS.

Представители Министерства обороны США в последние недели обратились к ряду стран-членов Североатлантического альянса с призывом смягчить риторику, касающуюся якобы «угрозы» со стороны России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четырех осведомленных источников.

По данным инсайдеров, запросы были направлены властям Эстонии, Латвии и Литвы. Американские должностные лица мотивировали это тем, что жесткие и резкие заявления европейских союзников якобы подрывают общую безопасность региона.

Одним из чиновников, передававших эти просьбы, стал руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби, играющий ключевую роль в пересмотре численности американского контингента в Европе.

Как рассказал один из европейских собеседников агентства, Вашингтон призывал балтийских партнеров избегать лишнего шума и провокаций. В частности, эстонской делегации было прямо рекомендовано проявлять большую сдержанность в публичных высказываниях.

Официально в Пентагоне данную информацию комментировать не стали. «Частные разговоры между союзниками — это всего лишь частные беседы, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения», — заявил представитель ведомства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал заявления об угрозе Москвы целенаправленной провокацией. Он заявил, что необходимости готовиться к войне нет, а Россия не собирается воевать с Европой и не имеет для этого мотивов.