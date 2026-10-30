В Кремле ответили на вопрос о звонке Зеленского Путину

Песков: Зеленский пока не звонил Путину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Глава киевского режима Владимир Зеленский пока не звонил президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.

По словам представителя Кремля, после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре Путин готов разговаривать со всеми лидерами.

У Пескова спросили, относится ли это к главе киевского режима, пресс-секретарь сообщил, что на данный момент никто главе государства не звонил.

Ранее сайт KP.RU писал, что телефонный разговор Путина с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии состоялся по инициативе Хельсинки и Осло. Беседа лидеров трех государств продолжалась около полутора часов и стала первым за долгое время прямым контактом российского лидера с финским президентом.