Песков: Путин готов к диалогу и с Макроном, и с Мерцем. Фото: Kremlin Pool/GLOBAL LOOR PRESS

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

«Он открыт для диалога со всеми», – заверил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, относится ли это к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому, пресс-секретарь российского лидера отметил, что из Киева пока никто не звонил.

Напомним, недавний разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с финским лидером Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре продлился 90 минут.