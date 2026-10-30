Орбану грозит уголовное дело за намеки на вооруженное восстание в Венгрии

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Венгерское национальное бюро расследований (NNI) подтвердило получение уведомления о возможном совершении преступления экс-премьером страны Виктором Орбаном. Поводом для обращения стали его резонансные заявления о готовности раздать «правильные инструменты» для сопротивления, передает телеканал ATV.
Выступая в начале октября на встрече в городе Лакителек, Орбан, отвечая на вопрос о концепции «национального сопротивления», заявил, что его политическое окружение уже готово к подобным действиям.
«Наша страна еще не в состоянии, которое позволило бы это сделать. А мы готовы. Мы могли бы раздать правильные инструменты — кому что достанется, что-то более тупое или более острое», — цитирует политика телеканал.
Данное высказывание вызвало острую реакцию в политических кругах. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил своего предшественника в призывах к вооруженному восстанию и попытке насильственного свержения конституционного порядка. В правоохранительных органах пока не уточняют, квалифицированы ли действия экс-премьера в рамках конкретной статьи и будет ли открыто формальное уголовное производство.
Накануне появилось сообщение, что семья Орбана покидает страну и распродает имущество. Дочь экс-премьера Венгрии вместе с мужем и детьми уже обосновалась в Лондоне.