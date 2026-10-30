ВЦИОМ: уровень доверия Владимиру Путину вырос до 75,6% Фото: REUTERS.

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 75,6%. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ, опубликованные 30 октября.

Опрос проводился с 19 по 25 октября. Работу главы государства положительно оценивают 71,6% респондентов. В свою очередь, деятельность премьер-министра и правительства положительно оценивают 45,4% и 44,2% опрошенных соответственно.

Доверие премьер-министру Михаилу Мишустину выразили 55,6% респондентов. Среди лидеров парламентских партий наиболее высокий результат у Геннадия Зюганова — 37,2%. Сергею Миронову доверяют 28%, Леониду Слуцкому — 22,4%, Алексею Нечаеву — 14%.

В рейтинге поддержки партий лидирует «Единая Россия» с результатом 32,5%. Далее следуют КПРФ (14%), «Новые люди» (9,7%), ЛДПР (9,5%) и «Справедливая Россия» (4,4%).

Ранее ВЦИОМ представил результаты другого исследования, согласно которому 80% россиян считают Владимира Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров. Еще 71% опрошенных уверены, что за годы его президентства Россия стала сильнее. При этом 69% респондентов отметили рост международного авторитета страны, а 68% выразили уверенность, что под руководством Путина РФ сможет преодолеть любые трудности.