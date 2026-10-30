ФНС тестирует новую модель для поиска уклоняющихся от налогов самозанятых Фото: REUTERS.

Федеральная налоговая служба (ФНС) тестирует новую скоринговую модель, направленную на выявление рисков сокрытия доходов среди плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). Об этом сообщил начальник управления оперативного контроля ведомства Владимир Мальцев, передают «Ведомости».

Главная задача алгоритма — отслеживать случаи, когда самозанятые массово и неправомерно аннулируют чеки в приложении «Мой налог». Под особое внимание налоговой службы также попадают ситуации, при которых отмена чеков происходит через банки или цифровые платформы, взаимодействующие со специалистами.

Новая система уже проходит апробацию в российских регионах. По данным ФНС, за девять месяцев текущего года к ответственности за незаконную отмену чеков привлекли около трех тысяч самозанятых, общая сумма таких операций составила порядка 300 млн рублей. В ведомстве напомнили, что за первое подобное нарушение законодательством предусмотрен штраф в размере 20% от суммы чека, а за повторное — 100%.

Тем временем мошенники начали предлагать самозанятым обход лимита рабочего времени: рассказываем, чем опасна такая схема. За свои «услуги» злоумышленники требуют от 3 до 10 тысяч рублей.