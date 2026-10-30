«Медвежий угол» ударил по отпускам в ВСУ: противник понёс тяжёлые потери

ВСУ отменили отпуска бойцам из-за потерь в операции «Медвежий угол» Фото: REUTERS.

В 127-й отдельной механизированной бригаде ВСУ отменили отпуска для военнослужащих — причиной стали потери, которые украинские войска понесли в ходе российской операции «Медвежий угол» в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

16 октября Владимир Путин провёл совещание во вспомогательном пункте управления объединённой группировки: командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров в ходе совещания доложил главе государства о проведении операции «Медвежий угол» по уничтожению двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области. По его словам, в окружение попала группировка ВСУ в составе 10 батальонов общей численностью до 2000 человек. Никифоров отметил, что в результате глубина полосы безопасности в Харьковской области увеличена до 30 километров, и подчеркнул, что группировка «Север» продолжает расширять зону безопасности в Харьковской и Сумской областях.

Собеседник агентства уточнил, что запрет на увольнительные напрямую связан с потерями личного состава после этой операции.