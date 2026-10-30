На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон. Фото6 Toni Pfaffenbauer/imageBROKER.com/Global Look Press

Извержение вулкана Майон произошло на филиппинском острове Лусон. Об этом говорится в сообщении Института вулканологии и сейсмологии Филиппин.

Отмечается, что пепел поднялся на 3 километра над кратером вулкана (порядка 5,5 км над уровнем моря). В то время как шлейф дыма и пепла распространился в юго-западном направлении.

Извержение вулкана Майон произошло на Филиппинах

Кроме того, власти повысили уровень опасности со второго до третьего по пятиступенчатой шкале. Было рекомендовано эвакуировать жителей населенных пунктов в радиусе 6 км от кратера, а также напомнили об угрозе камнепадов, грязевых потоков и других последствиях вулканической активности. Вулкан расположен на самом крупном в республике острове Лусон и является популярной достопримечательностью из-за своей конической формы.

Ранее сайт KP.RU писал, что произошедшее на Камчатке землетрясение магнитудой 6,9, может быть предвестником извержения вулкана Ксудач.