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НовостиВ мире30 октября 2026 7:15

На Филиппинах произошло извержение вулкана Майонвидео

Пепел поднялся на 3 километра над кратером вулкана
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Вениамин ЗАХАРОВ
На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон. Фото6 Toni Pfaffenbauer/imageBROKER.com/Global Look Press

На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон. Фото6 Toni Pfaffenbauer/imageBROKER.com/Global Look Press

Извержение вулкана Майон произошло на филиппинском острове Лусон. Об этом говорится в сообщении Института вулканологии и сейсмологии Филиппин.

Отмечается, что пепел поднялся на 3 километра над кратером вулкана (порядка 5,5 км над уровнем моря). В то время как шлейф дыма и пепла распространился в юго-западном направлении.

Извержение вулкана Майон произошло на Филиппинах

Кроме того, власти повысили уровень опасности со второго до третьего по пятиступенчатой шкале. Было рекомендовано эвакуировать жителей населенных пунктов в радиусе 6 км от кратера, а также напомнили об угрозе камнепадов, грязевых потоков и других последствиях вулканической активности. Вулкан расположен на самом крупном в республике острове Лусон и является популярной достопримечательностью из-за своей конической формы.

Ранее сайт KP.RU писал, что произошедшее на Камчатке землетрясение магнитудой 6,9, может быть предвестником извержения вулкана Ксудач.