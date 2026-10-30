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НовостиВ мире30 октября 2026 7:16

Поляка арестовали за нападение с ножом на двух украинцев в автобусе

Поляк напал на украинцев в городском автобусе Варшавы
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Марк СОКОЛОВ
Поляка арестовали за нападение с ножом на двух украинцев в автобусе. Фото: Volha Shukaila / Keystone Press Agency / Global Look Press

Поляка арестовали за нападение с ножом на двух украинцев в автобусе. Фото: Volha Shukaila / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Польше арестовали 30-летнего мужчину, который напал с ножом на двух украинцев в городском автобусе Варшавы. Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел поздно вечером 10 октября в автобусе №755. Нападавший нанес двум пассажирам многочисленные колотые и резаные раны, после чего скрылся. Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожало.

По данным следствия, мужчина напал на украинцев из-за их национальности. Полицейские установили личность подозреваемого и выяснили, что тот скрывается в лесном массиве в районе Беляны. В минувшие выходные его задержали.

Мужчине предъявили три обвинения, два из которых связаны с нападением на украинцев. Третье касается угроз другому человеку в августе 2024 года. Выяснилось, что задержанный ранее уже отбывал наказание за аналогичное преступление. Суд отправил его под арест на три месяца.

Ранее в польском городе Бельско-Бяла полиция задержала мужчину за оскорбления и угрозы в адрес трех украинских девушек в автобусе. Инцидент произошел 11 июля на маршруте №8. По данным местных СМИ, мужчина выкрикивал ругательства в адрес пассажирок из-за их национальности. В отношении задержанного начали расследование.