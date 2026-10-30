Владимир Путин присвоил космонавту Олегу Платонову звание Героя России

Герой России космонавт Олег Платонов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Олегу Платонову. Соответствующее решение закреплено указом главы государства.

Платонов является космонавтом отряда Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. В августе 2025 года он отправился на Международную космическую станцию в составе миссии Crew-11 на американском корабле Crew Dragon. Для россиянина этот полет стал первым в карьере.

На орбите Платонов провел около пяти с половиной месяцев. В январе 2026 года экипаж досрочно вернулся на Землю из-за проблем со здоровьем одного из астронавтов. Корабль приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии 15 января.

Ранее Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Алексею Зубрицкому. Соответствующий указ был подписан в сентябре 2026 года. Награду космонавт получил за мужество и героизм, проявленные во время длительного полета на МКС. Кроме того, президент наградил космонавта Сергея Рыжикова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.