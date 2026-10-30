Европа будет закупать газ по огромным ценам: Нападки на Россию кончились катастрофой Фото: REUTERS.

Стоимость газа в Европе в случае холодной зимы может вырасти до 2,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Такой прогноз сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер, слова которого приводятся в сообщении компании.

Руководитель холдинга обратил внимание на ситуацию с запасами топлива в европейских подземных хранилищах. По его оценке, низкий уровень их заполненности создает предпосылки для дальнейшего подорожания газа.

«Уровень $1 200 за тыс. куб. м, который западные эксперты прогнозировали на пик осенне-зимнего потребления, цены на газ в Европе пробили уже в октябре. С учетом серии исторических антирекордов по закачке газа в ПХГ, установленных европейцами, например, у крупнейшего потребителя газа, Германии, хранилища заполнены только на 61,6%, можно ожидать, что в случае холодной зимы цена на газ в Европе в пиках будет достигать $2 500 за тыс. куб. м», — заявил Миллер.

Ранее аналитики Bank of America предупредили о возможном росте стоимости газа в Европе на 30% относительно рыночных ожиданий в четвертом квартале 2026 года. Согласно прогнозу, средняя цена топлива с октября по декабрь может составить 100 евро за мегаватт-час. Это почти на 60% выше показателя предыдущего квартала. Эксперты связывают такую динамику с низкими запасами газа в европейских хранилищах перед отопительным сезоном.

При этом сам Евросоюз ранее утвердил поэтапный отказ от российского газа на фоне продолжающегося санкционного давления на Москву. Полный запрет на импорт российского СПГ вступит в силу 1 января 2027 года, а поставки трубопроводного газа планируется прекратить осенью того же года. Более того, для европейских компаний, нарушивших ограничения, предусмотрены крупные штрафы. Их размер может достигать 300% от суммы незаконной сделки.