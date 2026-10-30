Специальная комиссия сочла нецелесообразным ремонт крейсера «Петр Великий» Фото: Иван МАКЕЕВ.

Специальная комиссия приняла предварительное решение о нецелесообразности проведения модернизации и ремонта тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144.2 «Петр Великий». Об этом ТАСС сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев в кулуарах форума «330 лет российскому флоту».

«Комиссия уже приняла предварительное решение, окончательное еще не объявлено — крейсер восстановлению не подлежит. У корабля есть определенная степень износа», — пояснил Мальцев.

При этом глава ДПФ подчеркнул, что при наличии технической возможности флагман следовало бы сохранить, назвав проекты «Орлан» одними из лучших в мире.

Напомним, Крейсер «Петр Великий» остается единственным действующим атомным крейсером данного проекта и самым мощным неавианесущим кораблем ВМФ России. Всего было построено четыре таких корабля: два из них уже списаны, а обновленный «Адмирал Нахимов» готовится к передаче в боевой состав Северного флота.