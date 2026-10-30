Россиянин купил огромный телевизор и случайно сломал эскалатор: ущерб возмещать отказался Фото: Алексей БУЛАТОВ.

На Сахалине мужчину обязали выплатить 76 тысяч рублей за повреждение эскалатора в торговом центре при перевозке телевизора. Об этом сообщили в пресс-службе Сахалинского областного суда.

Посетитель приобрел телевизор и решил спустить его в картонной коробке на межэтажном эскалаторе. Однако устройство предназначалось исключительно для перевозки людей, а не крупногабаритных покупок. В результате мужчина повредил механизм.

«Произошло защемление упаковки механизмом эскалатора, его аварийная остановка и механическое повреждение трех ступеней эскалатора, дальнейшая эксплуатация которых невозможна без замены на новые», — говорится в сообщении суда.

Руководство торгового центра оценило ущерб в 76 195 рублей, однако покупатель отказался возмещать его добровольно. Суд первой инстанции отклонил иск владельцев ТЦ. Позднее областной суд отменил это решение, признал требования обоснованными и обязал мужчину выплатить всю сумму.

Ранее в Новоуральске суд обязал посетителя торгового центра выплатить 115 тысяч рублей за сломанный траволатор. Мужчина поднимался между этажами и начал тянуть на себя движущийся поручень. Из-за этого деформировался механизм, а стекло защитного ограждения треснуло. Суд признал действия посетителя неправомерными и постановил взыскать с него полную стоимость причиненного ущерба.