Инопланетяне «прорвались» к тихому штату в США: Гладкую тарелку не засекли даже системы Фото: Ольга ЮШКОВА.

В США пилоты гражданского самолета заметили загадочный неопознанный летающий объект в форме серебристой таблетки над штатом Огайо. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад Национального центра по изучению НЛО (NUFORC).

Инцидент произошел 16 августа, когда самолет находился на высоте около 12 километров. Экипаж заметил примерно на километр выше себя гладкий серебристый объект длиной около десяти метров. По словам летчиков, он напоминал продолговатую таблетку без каких-либо изгибов, складок и выступающих деталей.

При этом бортовая система предупреждения столкновений не сработала. Пилоты связались с авиадиспетчером, однако тот также не обнаружил загадочный объект на радаре.

Один из летчиков предположил, что НЛО появился из грозовых облаков, между которыми пытался пролететь самолет. По его мнению, объект вряд ли мог быть воздушным шаром, поскольку экипаж столкнулся с сильной турбулентностью и обледенением двигателей. При этом специалисты NUFORC пока не смогли окончательно исключить такую версию.

В центре также раскритиковали Федеральное управление гражданской авиации США. Специалисты обратили внимание на отсутствие признаков того, что сведения об инциденте передали другим ведомствам для дальнейшего расследования. По их оценке, подобное отношение к сообщениям пилотов может угрожать безопасности полетов.

Ранее американский пилот заметил загадочный серебристый объект рядом со своим самолетом над штатом Род-Айленд. Летчик сообщил диспетчерам, что неизвестный предмет напоминал металлический контейнер и неподвижно висел в воздухе. При этом объект не был ни к чему прикреплен, что особенно удивило пилота. Запись его переговоров с диспетчерами впоследствии появилась в социальных сетях.