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НовостиВ мире30 октября 2026 8:21

Прокурор назвал его эгоистом: смертельно больной японец продлил свою жизнь лечением на краденные деньги и попал под суд

Умирающий от рака японец нашел 22 млн иен, потратил их на лечение и попал в суд
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Умирающий от рака японец потратил потерянные 22 млн иен и попал в суд. Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Global Look Press

Умирающий от рака японец потратил потерянные 22 млн иен и попал в суд. Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Global Look Press

В Японии 43-летний житель города Хигасимацусима префектуры Мияги, страдающий рецидивом онкологического заболевания, нашел на улице сумку с 22 млн иен (около 11,2 млн рублей), которую обронили инкассаторы. Об этом пишет издание Japan Today.

Весной врачи отвели мужчине не более двух-трех месяцев жизни. Находясь в тяжелом психологическом состоянии, он случайно заметил оставленные наличные и решил потратить их, посчитав находку «даром свыше». За четыре с половиной месяца японец израсходовал 18 млн иен (9,2 млн рублей) на лечение и путешествия, превысив первоначальные прогнозы медиков по продолжительности жизни.

Сотрудники правоохранительных органов вычислили и задержали мужчину. На судебном заседании 19 октября он признал вину и обязался возместить ущерб, выплачивая компании по 30 тысяч иен ежемесячно. При таком графике полная компенсация долга займет время до 2076 года.

Случай вызвал широкую дискуссию в японском обществе. Часть граждан осудила поступок, в прокурор назвал его эгоистом. При этом другие выразили сочувствие или указали на халатность самих инкассаторов.

Ранее британец, которому диагностировали мезотелиому, решил бросить вызов судьбе. Врачи предсказывали ему смерть до конца года, но он сделал ставку на свою жизнь в букмекерской конторе с коэффициентом 50 к 1. Джон поставил 100 фунтов и выжил. Через 25 месяцев он выиграл 5 тысяч фунтов, половину из которых пожертвовал на борьбу с раком.