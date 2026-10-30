Представители РПЦ вошли в состав гуманитарной колонны для Алёшек

Гуманитарная колонна, направляющаяся в Алёшки Херсонской области, пополнилась представителями Русской православной церкви. Фото: REUTERS.

Гуманитарная колонна, направляющаяся в Алёшки Херсонской области, пополнилась представителями Русской православной церкви. Об этом ТАСС сообщил источник в Русской православной церкви.

Собеседник агентства уточнил, что в составе колонны — митрополит Ставропольский Кирилл, епископ Скадовский и Алёшкинский Иосиф, а также другие представители РПЦ.

Режим тишины в районе Алёшек вступил в силу 27 октября в 04:00 мск. Договорённость о локальном прекращении огня была достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, о чём сообщил Белый дом. По данным обеих сторон, режим тишины соблюдается без нарушений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее допустил, что подобный механизм гуманитарных пауз может стать прецедентом для аналогичных соглашений на других отрезках линии передовой.