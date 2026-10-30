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НовостиЭкономика30 октября 2026 8:25

«Росатом» построит в Соликамске комплекс по производству редкоземельных металлов

В РФ построят завод по производству редкоземов мощностью около 2,5 тыс. тонн готовой продукции в год
Анастасия СУТОРМИНА
«Росатом» построит в Соликамске комплекс по производству редкоземельных металлов

«Росатом» построит в Соликамске комплекс по производству редкоземельных металлов

Фото: Мария ЛЕНЦ.

Госкорпорация «Росатом» возведет в Соликамске Пермского края новый комплекс по производству редкоземельных металлов. Об этом на своем сайте сообщила Главгосэкспертиза России.

По словам представителя Главгосэкспертизы России, главного эксперта проекта Руслана Цивенко, проектная мощность комплекса составит около 2,5 тыс. тонн готовой продукции в год, включая редкоземельные металлы так называемой «магнитной группы» — неодим и празеодим.

Это позволит снизить зависимость России от импортных редкоземов. Цивенко уточнил, что неодим и празеодим используются при производстве мощных магнитов для электроники, электродвигателей и ветроэнергетики.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в Сибирском Федеральном округе может появиться кластер по глубокой переработке редкоземельных металлов. По его словам, округ стратегически значим для укрепления промышленного потенциала России.