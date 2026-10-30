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НовостиВ мире30 октября 2026 8:27

Rapporteur: Болгарский «Арсенал» сообщил о проблемах с выпуском снарядов в ЕС

Ибушев назвал сдерживающие факторы производства боеприпасов в ЕС
Вениамин ЗАХАРОВ

Фото: REUTERS.

Фрагментация рынка в странах Европейского союза снижает объем производства боеприпасов. Об этом Rapporteur заявил исполнительный директор болгарской компании "Арсенал" Христо Ибушев.

При том, по его словам, компания могла бы выполнить гораздо больше заказов, так как их мощностей достаточно.

При этом, как он отметил, разрозненные стандарты и дублирование проверок в Европе сдерживают производство. Произведенные в одной стране снаряды могут физически не подходить к оружию другой страны в связи с отсутствием единых стандартов.

Отмечается, что страны НАТО установили определенные общие стандарты, однако отдельные государства могут устанавливать свои собственные. Ибушев считает, что из-за этого снижается заинтересованность некоторых стран в обращении к производителям оружия за пределами своих границ.

Ранее сайт KP.RU писал, что Болгария не станет участвовать в оказании новой помощи в размере 70 млрд евро, которую запросил глава киевского режима Владимир Зеленский на заседании Евросовета.