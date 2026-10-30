Россиянам хотят пересчитать пенсии задним числом: кого коснутся выплаты

Россиянам хотят пересчитать пенсии задним числом: кого коснутся новые выплаты Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В России военные пенсии могут увеличить на 4% задним числом с 1 октября 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет Госдумы по обороне.

Депутаты уже приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение понижающего коэффициента, который используется при расчете военных пенсий. В случае окончательного одобрения документа выплаты пересчитают за прошедший период.

«Соответствующий перерасчет будет сделан с 1 октября 2026 года после подписания закона президентом России», — пояснили в комитете.

Сейчас понижающий коэффициент составляет 93,59%. Законопроект предусматривает его повышение на 3,75 процентного пункта, до 97,34%. Как ранее объяснял глава комитета Госдумы по обороне Владимир Касатонов, благодаря этому военные пенсии вырастут на 4%.

При расчете таких выплат учитываются оклад по воинской должности, званию и различные надбавки. При выслуге в 20 лет пенсия составляет 50% денежного довольствия, а за каждый дополнительный год добавляется еще 3%. При этом максимальный размер не может превышать 85% от расчетной базы до применения понижающего коэффициента.

Ранее в России рассказали о планах повышения всех видов пенсий в 2027 году. В частности, страховые выплаты предполагается увеличить на 6,8% с февраля и еще на 3,3% с апреля. Кроме того, в августе запланирована корректировка накопительных пенсий, а социальные выплаты могут вырасти на 6,8%. Военные пенсии также предполагается проиндексировать на 4% с октября следующего года.