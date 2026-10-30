Под Туапсе сносят целый дачный поселок: почему владельцы лишились коттеджей

В Туапсинском районе снесли 17 коттеджей по решению суда Фото: Евгения ОСТРАЯ.

В Туапсинском районе Краснодарского края начали сносить коттеджи дачного потребительского кооператива «Буревестник». Судебные приставы уже демонтировали 17 из 54 построек, признанных самовольными, остальные дома также могут попасть под снос, пишет «КП-Кубань».

Разбирательство началось после обращения местной прокуратуры в 2024 году. Надзорное ведомство потребовало изъять у 54 жителей кооператива земельные участки и снести расположенные на них коттеджи. В 2025 году Туапсинский суд удовлетворил иск: владельцы должны были передать землю государству и самостоятельно убрать дома.

С мая 2026 года вышестоящие суды оставляли решение без изменений. Теперь его начали исполнять. История участка началась в 1991 году. Тогда землю в районе села Ольгинка предоставили компании «Сургутспецжилстрой» для строительства гаражей. В 1997 году организация получила разрешение на возведение таких объектов, однако, согласно судебному решению, при строительстве были нарушены нормы. Позднее территорию разделили на участки, на которых вместо недостроенных гаражей появились коттеджи.

Ранее KP.RU писал, что в сентябре владельцы недвижимости в «Буревестнике» обратились в Конституционный суд России. Они рассчитывали оспорить изъятие участков, ссылаясь на решение высшей инстанции по делу сочинских садоводов.