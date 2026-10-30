Украина вляпалась в новый скандал: Киев поймали за руку в войне против Судана Фото: REUTERS.

Власти Судана заявили о наличии доказательств участия украинских военных в конфликте на стороне Сил быстрого реагирования (СБР), противостоящих регулярной армии страны. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава МИД Судана Мухиеддин Салем.

По словам министра, суданские военные располагают свидетельствами присутствия украинцев в рядах вооруженных формирований. В частности, речь касается задержанных иностранных специалистов и захваченного оружия.

«Некоторые снайперы и инструкторы, являющиеся гражданами Украины, были задержаны, другие убиты. У нас также имеется определенное количество изъятого оружия», — рассказал Салем.

Глава МИД добавил, что украинские специалисты обучают бойцов СБР управлению беспилотниками, которые впоследствии используются для ударов по гражданским объектам. Он также сослался на зарубежных экспертов, включая исследователей Йельского университета, которые, по его утверждению, подтвердили участие украинцев в конфликте.

Министр подчеркнул, что власти Судана считают неопровержимыми доказательства присутствия в стране иностранных бойцов, в том числе граждан Украины и Колумбии.

Ранее заместитель главы МИД России Георгий Борисенко заявил об участии украинских военных в конфликтах на территории Африки. В частности, дипломат утверждал, что украинские наемники воевали на стороне СБР при захвате суданского города Эль-Фашер в 2025 году. По его словам, после перехода населенного пункта под контроль мятежников там погибло значительное количество мирных жителей. Борисенко также обвинил Киев в попытках создать антироссийский «второй фронт» на африканском континенте.