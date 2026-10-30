Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире30 октября 2026 8:44

«Одно и то же 4,5 года»: в ФРГ заявили об усталости жителей от требований Зеленского

BZ: в Германии растет усталость от постоянных запросов Зеленского о помощи
Елизавета КУЗНЕЦОВА
BZ: в Германии растет усталость от постоянных запросов Зеленского о помощи

BZ: в Германии растет усталость от постоянных запросов Зеленского о помощи

Фото: REUTERS.

В Германии фиксируется нарастающая усталость общества и политических кругов от постоянных требований Владимира Зеленского о выделении новых пакетов финансовой и военной помощи. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

«Уже четыре с половиной года немцы наблюдают практически одну и ту же картину: Зеленский в оливково-зеленом или черном — в парламенте, на конференции или по видеосвязи, и почти всегда с одной и той же просьбой: дать больше оружия и денег», — отмечается в материале.

Газета подчеркивает, что если ранее обращения украинского руководства воспринимались как экстренный призыв о помощи, то сегодня они выглядят привычным ритуалом. Все усложняет то, что немцы сталкиваются с экономическими трудностями, включая рост цен на электроэнергию, газ и продукты питания, а также высокий уровень инфляции.

Ранее Politico отмечало, что европейцы устали от нотаций Зеленского. На Западе заявили о его повелительном тоне в общении с союзниками.