«Одно и то же 4,5 года»: в ФРГ заявили об усталости жителей от требований Зеленского

BZ: в Германии растет усталость от постоянных запросов Зеленского о помощи Фото: REUTERS.

В Германии фиксируется нарастающая усталость общества и политических кругов от постоянных требований Владимира Зеленского о выделении новых пакетов финансовой и военной помощи. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

«Уже четыре с половиной года немцы наблюдают практически одну и ту же картину: Зеленский в оливково-зеленом или черном — в парламенте, на конференции или по видеосвязи, и почти всегда с одной и той же просьбой: дать больше оружия и денег», — отмечается в материале.

Газета подчеркивает, что если ранее обращения украинского руководства воспринимались как экстренный призыв о помощи, то сегодня они выглядят привычным ритуалом. Все усложняет то, что немцы сталкиваются с экономическими трудностями, включая рост цен на электроэнергию, газ и продукты питания, а также высокий уровень инфляции.

Ранее Politico отмечало, что европейцы устали от нотаций Зеленского. На Западе заявили о его повелительном тоне в общении с союзниками.