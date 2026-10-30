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НовостиВ мире30 октября 2026 8:43

Вопрос о здоровье вывел Трампа из себя: президент обозвал журналиста больным

Трамп назвал больным журналиста после вопроса о здоровье
Мария СПИРИДОНОВА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Дональд Трамп заявил журналистам, что отлично себя чувствует, несмотря на 28 предвыборных митингов за месяц. По словам хозяина Белого дома, состояние хорошее и это заметно по его внешнему виду.

Однако уточняющий вопрос корреспондента Reuters о самочувствии вызвал у президента резкую реакцию. Журналист напомнил Трампу об отменённом выступлении в Канзасе. В ответ американский президент назвал журналиста «больным» и заявил, что Reuters «отвратительно».

По словам Тампа, задавший ему вопрос репортёр находится «в ужасной форме». Затем, обращаясь к сопровождающим его в поездках сотрудникам СМИ, Трамп посоветовал им «привести себя в форму» и заметил, что они выглядят «чертовски плохо».

Ранее на митинге своих сторонников в Техасе Трамп обрушился с резкой критикой на бывшего президента США Барака Обаму. Он назвал его «гнилым президентом» и заявил, что тот был «катастрофой» для США.