Спас один гвоздь: Олег Газманов рассказал, как чуть не погиб в детстве

Народный артист России Олег Газманов Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Певец и народный артист России Олег Газманов поделился воспоминаниями об инциденте, произошедшем в детстве и едва не стоившем ему жизни. Опасный случай произошел на руинах Кенигсбергского кафедрального собора в его родном Калининграде.

По словам артиста, в детские годы он вместе с друзьями часто исследовал полуразрушенное здание собора. Во время одной из таких прогулок Газманов забрался в оконный проем между стенами и закрыл глаза, чтобы проверить чувство равновесия.

«Когда закрыл, потерял ориентацию и вдруг понял, что уже падаю», — признался артист в социальных сетях.

От падения с высоты его спас торчавший из кирпичной кладки гвоздь. Газманов успел зацепиться за него и подтянуться обратно. Певец отметил, что подобное подтягивание на высоте в то время считалось среди местной детворы особым проявлением смелости.

Накануне Газманов сообщил, что потерял множество неопубликованных песен из-за сбоя в облачном сервисе «Яндекса». По его словам, были утрачены уникальные композиции, которые публика еще не слышала, а восстановить их невозможно.