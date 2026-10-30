Силы ПВО за неделю сбили шесть ракет «Нептун» и 6,9 тыс. беспилотников ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили шесть ракет большой дальности «Нептун» и около 6,9 тысячи украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве представили итоги работы расчетов ПВО за минувшие семь дней. Согласно сводке, российские военные перехватывали как дальнобойные ракеты ВСУ, так и беспилотные летательные аппараты. Общее число уничтоженных воздушных целей, по данным Минобороны, приблизилось к семи тысячам.

Немногим ранее Минобороны сообщило об уничтожении 581 украинского беспилотника за сутки. Кроме того, российские средства ПВО перехватили две британские крылатые ракеты Storm Shadow и две управляемые авиационные бомбы. В той же сводке ведомство сообщило об ударах по местам хранения украинских беспилотников и пунктам временной дислокации ВСУ.

До этого российские военные уничтожили за неделю 17 украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 7389 беспилотников самолетного типа. Соответствующие данные Минобороны опубликовало 9 октября. В ведомстве тогда отчитались об отражении массированных атак украинских сил.