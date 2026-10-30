Россия, Украина и США договорились возобновить трехсторонний диалог: подробности Фото: REUTERS.

Россия, США и Украина договорились возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя сообщения СМИ о возможном участии европейских представителей в переговорном процессе.

По словам представителя Кремля, достигнутая договоренность предусматривает контакты исключительно между делегациями трех стран. Приглашать европейских политиков к обсуждению украинского урегулирования пока не планируется.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что точная дата трехсторонних переговоров в Абу-Даби пока не определена. При этом Москва ранее выразила готовность возобновить контакты с американской и украинской сторонами после 4 ноября. Главной темой будущей встречи должно стать выстраивание системы безопасности для России и Украины после завершения конфликта.