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НовостиПолитика30 октября 2026 9:01

Россия, Украина и США договорились возобновить трехсторонний диалог: подробности

Ушаков: РФ, США и Украина условились о возобновлении трехстороннего диалога
Марк СОКОЛОВ
Россия, Украина и США договорились возобновить трехсторонний диалог: подробности

Россия, Украина и США договорились возобновить трехсторонний диалог: подробности

Фото: REUTERS.

Россия, США и Украина договорились возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя сообщения СМИ о возможном участии европейских представителей в переговорном процессе.

По словам представителя Кремля, достигнутая договоренность предусматривает контакты исключительно между делегациями трех стран. Приглашать европейских политиков к обсуждению украинского урегулирования пока не планируется.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что точная дата трехсторонних переговоров в Абу-Даби пока не определена. При этом Москва ранее выразила готовность возобновить контакты с американской и украинской сторонами после 4 ноября. Главной темой будущей встречи должно стать выстраивание системы безопасности для России и Украины после завершения конфликта.