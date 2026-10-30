Песков заявил о высоком уровне кооперации правозащитников РФ и Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Москве отмечают активное взаимодействие правозащитников Российской Федерации и Украины. Об этом 30 октября, в пятницу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы констатируем достаточно высокий уровень координации между правозащитниками Украины и России", - отметил Песков, комментируя журналистам реализацию гуманитарной миссии в Алешках.

По словам представителя Кремля, омбудсмен РФ Яна Лантратова находится в постоянном контакте со своим украинским визави Дмитрием Лубинцом. Песков подчеркнул, что правозащитники двух стран выстроили достаточно эффективный диалог для решения чувствительных вопросов на местах.

Ранее KP.RU писал, что российский и украинский омбудсмены Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец обсудили ситуацию в Алешках Херсонской области. Лантратова также сообщила, что гуманитарная работа по обмену письмами и посылками для пленных будет продолжена.

Также сообщалось, что при содействии омбудсменов России и Украины планировалось воссоединить шесть российских семей с близкими. Для этого представители двух стран встретились на белорусско-украинской границе и согласовали возвращение людей.