Зеленский готов сорвать переговоры в Абу-Даби: Киев готовит подлости для США и мира Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский может сорвать усилия США по мирному урегулированию украинского конфликта, если Киев продолжит массированные атаки на российские города. Такое мнение выразил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

По словам политика, за последнюю неделю Украина запустила по территории России более 1200 беспилотников, из которых около 600 были направлены на Москву. При этом украинское руководство продолжает обвинять РФ в «нежелании добиваться мира».

Мема обратил внимание, что атаки на российскую столицу произошли даже во время саммита Россия — Африка, несмотря на приближение трехсторонних переговоров при посредничестве Вашингтона. Он также отметил, что риторика Владимира Зеленского и других представителей Киева практически не изменилась.

«Я надеюсь, что Зеленский не сведет на нет усилия США по установлению мира и дипломатии такими действиями. Если трехсторонние переговоры будут отменены, последуют новые разрушения», — предупредил политик.

По его оценке, продолжение украинских атак, особенно в День народного единства 4 ноября, может привести к отмене запланированных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предыдущая попытка возобновить трехсторонние переговоры была сорвана действиями Киева. По его словам, украинские военные наносили массированные удары по Москве и другим российским городам в дни голосования на выборах в Госдуму. Представитель Кремля подчеркнул, что атаки затронули в том числе избирательные участки и сотрудников комиссий. При этом Москва продолжает рассматривать возможность возобновления переговорного процесса.