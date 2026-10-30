Расстреливал детей и жег деревни: в Белоруссии вынесли приговор карателю Буглаю

Верховный суд Белоруссии признал умершего карателя Буглая виновным в геноциде Фото: Евгения ГУСЕВА.

Верховный суд Республики Беларусь огласил приговор по уголовному делу в отношении умершего карателя Александра Буглая, участвовавшего в расстреле мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Суд признал его виновным в геноциде белорусского народа по статье 127 УК РБ. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Уроженец Белоруссии Буглай (1910–1990) до мая 1944 года возглавлял так называемый боевой добровольческий батальон. В ходе расследования установлена его причастность более чем к 33 эпизодам преступной деятельности, включая умышленное убийство не менее 174 человек, среди которых по меньшей мере 27 детей и пожилых людей, а также уничтожение деревень в Гомельской, Минской и Могилевской областях.

Судебный процесс над умершим военным преступником стал возможен благодаря изменениям в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь, принятым в 2023 году в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Глава Белоруссии Александр Лукашенко поручил генпрокурору подготовить и выставить счет виновным в геноциде белорусского народа.