Францию на фоне протестов добивает инфляция: Рекордные значения за последние годы

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Во Франции годовая инфляция в октябре ускорилась до 3,4%, достигнув максимального уровня с декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального института статистики и экономических исследований страны (Insee).

В сентябре показатель составлял 3,1%. Последний раз более высокая инфляция фиксировалась в декабре 2023 года, когда рост потребительских цен достигал 3,7%.

При этом в месячном выражении цены в октябре выросли на 0,4% после снижения на 0,3% в сентябре. Результаты оказались выше ожиданий аналитиков Trading Economics, которые прогнозировали годовую инфляцию на уровне 3,2%, а месячную — 0,2%.

Сильнее всего подорожали энергоносители. Рост цен в этой категории ускорился с 21,3% до 24,1% в годовом выражении. Стоимость услуг увеличилась на 2,7% против 2,4% месяцем ранее. При этом продовольственная инфляция замедлилась с 1,4% до 1,2%.

По стандартам Евросоюза годовая инфляция во Франции составила 3,8%, а месячная — 0,4%. Оба показателя также превысили прогнозы экономистов.

Ранее во Франции прошли массовые протесты из-за роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. Акции состоялись 17 октября сразу в нескольких городах страны. В Париже демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, которая применяла слезоточивый газ против протестующих. Правоохранители сообщили о задержании не менее 40 человек.