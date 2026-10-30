Деньги на гранты ВСУ ушли индийским программистам: в Дании скандал на миллионы долларов

Danwatch: на выделенные Данией средства ВСУ так и не купили боеприпасы Фото: REUTERS.

Выделенные властями Дании 71 млн крон (около 10,63 млн долларов) на закупку гранат для Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались переведены компании, которая никогда не занималась производством боеприпасов. Об этом пишет издание Danwatch.

Указанные средства входили в крупный пакет датской военной помощи на сумму более 300 млн крон (около 44,91 млн долларов), анонсированный весной 2025 года. Закупка оформлялась через Эстонию, однако Украина так и не получила ни одной партии снарядов.

По данным издания, платеж ушел итальянскому разработчику программного обеспечения, купленному в 2024 году индийской фирмой. Ни одно из этих юридических лиц не имеет профильных мощностей для изготовления боеприпасов, при этом предприниматели отказываются возвращать полученные средства.

Ранее пленный Александр Журавель с позывным «Манюня» заявил, что оружие и боеприпасы, обещанные Украине Западом, не поступают на передовую. По его словам, украинские артиллеристы вынуждены экономить снаряды из-за отсутствия обещанной помощи.