Отец и сын погибли, собирая цветы для богослужения в Индии Фото: Оксана ЗУЙКО.

В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина и его 11-летний сын погибли после падения с балкона квартиры на 23-м этаже. По информации издания The Times of India, трагедия произошла утром в пятницу, 30 октября.

По данным полиции, перед поездкой в храм Кхату Шьям отец и мальчик вышли на балкон, чтобы собрать цветы для богослужения. Супруга мужчины рассказала правоохранителям, что они воспользовались лестницей, но, предположительно, поскользнулись и упали вниз.

Пострадавших доставили в ближайшую больницу, однако врачи не смогли их спасти. Погибшими оказались 40-летний Рандип Патра и его 11-летний сын Аарав. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. После оформления необходимых документов тела направят на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее KP.RU писал, что в Москве полуторагодовалый мальчик погиб после падения из окна квартиры на 23-м этаже. Трагедия произошла на Новочеремушкинской улице, обстоятельства случившегося изучали правоохранители.