Водителям назвали даты прихода «автомобильной зимы»

До конца октября и в первые дни ноября погода еще останется относительно теплой. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В начале ноября в Центральной России ожидается заметное похолодание, а дожди начнут сменяться мокрым снегом и снегопадами. Водителям стоит заранее подготовить машины к зимним условиям. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда автомобилистам пора менять летнюю резину на зимнюю. Об этом пишет mk.ru.

«Это нужно сделать, поскольку на следующей неделе ожидается довольно ощутимое похолодание, которое во второй половине семидневки, начиная примерно с 4-5 ноября и далее, приведет к тому, что осадки станут переходить в смешанное агрегатное состояние, то есть дождь – в мокрый снег и даже снег», – призвал Тишковец.

В отдельных районах Центрального федерального округа, в том числе Тульской, Калужской, Орловской и Белгородской областях, возможно образование снежного покрова высотой в несколько сантиметров. При этом первый снег, вероятно, быстро растает.

До конца октября и в первые дни ноября погода еще останется относительно теплой. Днем температура будет держаться на уровне +9…+13 градусов, а выходные 31 октября и 1 ноября, по словам метеоролога, станут последними теплыми днями перед похолоданием.

Ранее доцент Московского политехнического университета Юрий Фурлетов рассказал, как подготовить автомобиль к длительной зимней стоянке.