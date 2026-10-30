В России заговорили о вспышке «мышиной лихорадки»: что на это ответил Роспотребнадзор

Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке мышиной лихорадки в России Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА.

В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о том, что в России якобы зафиксирована вспышка геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), известной как «мышиная лихорадка». На официальном сайте ведомства написано, что данных вспышек в 2026 году не было. Эпидемиологическая обстановка остается стабильной, а уровень заболеваемости находится в пределах среднемноголетних значений.

Ведомство также запросило у издания, опубликовавшего информацию о более чем 1,5 тысячи обращений за медицинской помощью в разных регионах, данные и документы, на которых основана эта публикация.

В Роспотребнадзоре напомнили, что ГЛПС — вирусная инфекция, передающаяся человеку при контакте с грызунами и их выделениями. От человека к человеку заболевание не распространяется. Природные очаги инфекции есть в нескольких регионах России, наиболее обширные находятся в Приволжском федеральном округе. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле.

Ранее KP.RU писал, что в Удмуртии за восемь месяцев 2026 года зарегистрировали 656 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Наиболее сложная ситуация сложилась в Кизнерском, Вавожском и Сюмсинском районах.