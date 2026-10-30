Токаев предложил пригласить Россию в Организацию тюркских государств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: Иван МАКЕЕВ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил обеспечить участие России в Организации тюркских государств (ОТГ), заявив, что это повысит авторитет объединения и будет справедливым решением. Об этом он сказал, выступая на саммите ОТГ в Анкаре.

По словам Токаева, России следовало бы предложить присоединиться к этому формату либо участвовать в деятельности организации в качестве наблюдателя.

Казахстанский лидер отметил, что Россия, будучи крупной державой, веками поддерживает тесные связи с тюркским миром, а представители многих тюркских народов исторически проживают в России. Он также указал, что Москва продвигает проект «Алтай — колыбель тюркской цивилизации», который Казахстан поддерживает, и напомнил, что немало слов в русском языке имеет тюркское происхождение.

«В целом, если бы Россия стала частью тюркских стран, то есть нашей организации, это принесло бы пользу всем нашим государствам», — подчеркнул Токаев.

Ранее Токаев на пресс-конференции в Берлине заявил, что Владимир Путин является самой приемлемой фигурой для Центральной Азии, Европы и всего мира. По его словам, российский лидер обладает необходимыми качествами для руководителя большой страны со сложной историей и своим пониманием стратегических целей, которые стоят перед Россией.