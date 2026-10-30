США забирают своих дипломатов с Ближнего Востока: что происходит Фото: REUTERS.

Госдепартамент США временно сокращает численность сотрудников американских посольств в нескольких странах Ближнего Востока. Об этом сообщает портал Al-Monitor со ссылкой на источники в ведомстве.

Сокращения уже произошли в Саудовской Аравии. Теперь изменения затронули дипломатические представительства в Ливане, Катаре, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах. По данным издания, решение связано с обострением обстановки в регионе из-за действий йеменских хуситов.

Ситуация в Йемене обострилась в августе, когда хуситы активизировали наступление на юго-западе страны. В сентябре они установили контроль над портовым городом Моха и территориями у Баб-эль-Мандебского пролива.

В ответ 5 октября председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции «Рассвет Йемена». Ее целью стало освобождение столицы страны Саны от хуситов. Наступление проводится при поддержке коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил присоединение американских военных к ударам Саудовской Аравии по позициям хуситов. По словам главы Белого дома, Вашингтон рассматривает такую возможность и намерен оперативно принять решение. Заявление прозвучало после атак йеменских повстанцев на саудовские аэропорты, в том числе в Эр-Рияде. В результате одного из ударов погибли 12 человек, еще 309 получили ранения.