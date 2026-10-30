Тело пропавшего сотрудника МЧС Большакова найдено с огнестрельным ранением

Тело пожарного Игоря Большакова, без вести пропавшего 17 октября, обнаружено в Горном Алтае с огнестрельным ранением. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.

Тело пожарного Игоря Большакова, без вести пропавшего 17 октября, обнаружено в Горном Алтае с огнестрельным ранением. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

«Действительно, тело нашли с огнестрельным ранением, сегодня нашли. Экспертизу будут проводить. Жена его опознала, подтвердила», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что супруга погибшего уже прошла процедуру опознания.

Как передает издание «КП-Барнаул», по данным знакомых мужчины, тело с огнестрельным ранением головы было найдено в пятницу, 30 ноября. Окончательные выводы о причинах и характере гибели спасателя будут сделаны по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, Игорь Большаков уехал на пасеку 17 октября и не вернулся. На следующий день родственники обнаружили его внедорожник УАЗ, внутри которого находился мобильный телефон и пустой чехол от ружья. Поисковики предполагали, что мужчина взял с собой оружие и не планировал уходить далеко от автомобиля.