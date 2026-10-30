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НовостиОбщество30 октября 2026 10:09

В Калининграде создали самую длинную в мире серьгу из янтаря: какой она длины

В Калининграде создали самую длинную в мире янтарную серьгу
Анна АДАМАЙТЕС
В Калининграде создали самую длинную в мире янтарную серьгу. Фото: пресс-служба Калининградского Янтарного комбината

В Калининграде создали самую длинную в мире янтарную серьгу. Фото: пресс-служба Калининградского Янтарного комбината

В Калининграде изготовили самую длинную в мире серьгу из янтаря. Длина украшения составляет 63 сантиметра, а его детали нанизаны на титановую нить, которая обеспечивает конструкции прочность и позволяет ей сохранять подвижность по всей длине, сообщает «КП-Калининград».

В пресс-службе Калининградского янтарного комбината отметили, что прежде мастерам не удавалось сделать янтарную серьгу длиной более 30 сантиметров. Новое украшение впервые показали на форуме «Дни креативной экономики» в Санкт-Петербурге. В дальнейшем серьги поступят в продажу.

Ранее KP.RU писал, что калининградские мастера создали шкатулки с главными достопримечательностями региона. Все четыре изделия выполнили вручную в единственном экземпляре, а на изготовление каждой ушло от трех недель до месяца.

Также калининградские мастера изготовили из янтаря макет штурма Кёнигсберга. На объемную композицию размером 130 на 83 сантиметра ушло 24 килограмма камня, а сама работа состоит более чем из 500 фрагментов.