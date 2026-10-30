Украина ввела санкции против 19 человек и 10 компаний из России Фото: REUTERS.

Украина ввела санкции против 19 россиян и десяти компаний, связанных с разработкой российской спутниковой системы связи «Рассвет». Соответствующие указы подписал Владимир Зеленский.

Согласно документам, ограничения затронули организации и физических лиц, которые, по утверждению Киева, участвуют в создании спутниковой системы. Кроме того, украинские власти ввели санкции против 39 морских судов.

В список попали российские компании «Бюро 1440», «Лабс 1440» и «ФАБ Рассвет». Первая занимается разработкой и координацией проекта, вторая производит солнечные батареи для космических аппаратов, а третья специализируется на создании низкоорбитальных спутников связи и абонентских терминалов.

Также под ограничения попало белорусское предприятие «Аэрокосмические приборы», которое занимается разработкой и созданием прототипов компонентов для аэрокосмических систем.

Ранее Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против более 100 физических лиц из России. Ограничения затронули 108 человек, преимущественно граждан и резидентов РФ. Кроме того, в санкционные списки вошли 48 компаний, большая часть которых относится к финансовому и технологическому секторам.