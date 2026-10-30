Генконсульство РФ: Часть моряков с задержанного в Индии танкера репатриирована Фото: REUTERS.

Первая группа моряков с задержанного танкера Unity репатриирована из Индии, их прибытие в Россию ожидается 31 октября. Об этом РИА Новости сообщило Генконсульство РФ в Калькутте.

"Первая группа членов экипажа танкера Unity (7 человек) была репатриирована 29 октября", — сказали в дипмиссии.

По данным агентства, 31 октября намечен вылет российских моряков домой.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре арестованный в индийском порту танкер Unity, на котором находятся российские моряки, не снабжают запчастями для ремонта, из-за чего судно периодически обесточивается.

Напомним, судно под флагом Камеруна застряло у берегов Парадипа еще в мае из-за коммерческого спора. На борту остаются 21 россиянин и двое иностранцев, чьи контракты давно истекли. Судовладелец полностью игнорирует обращения команды.