Украинцы ухищряются, чтобы перейти Днепр: что происходит в Киеве Фото: REUTERS.

В Киеве началось строительство дополнительных переправ через Днепр. Об этом сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник во время часа правительства в Верховной раде.

По словам чиновника, украинские власти одобрили проект быстрого возведения альтернативных мостовых переправ через реки, в том числе через Днепр.

«В общей сложности намечена 21 мостовая переправа. Работы в Киеве уже начались, первые мосты заработают в начале 2027 года», — заявил Калашник.

Трансляцию заседания Верховной рады вел телеканал «Рада». При этом министр не уточнил, сколько именно переправ планируется построить в украинской столице.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении Южного моста через Днепр после ночных взрывов 27 октября. В результате движение автомобилей по мосту ограничили. Кроме того, повреждения получила проходящая по нему линия метро, из-за чего движение поездов остановили. До этого украинские власти уже приостанавливали движение по переправе после ударов беспилотников.