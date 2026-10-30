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НовостиПолитика30 октября 2026 10:25

Японский доброволец спецназа «Ахмат» рассказал, зачем сжег паспорт

Японский доброволец «Ахмата» сжег паспорт, чтобы стать на 100% русским
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Военнослужащий спецназа «Ахмат» Министерства обороны РФ, японец с позывным Даня, сжег свой японский паспорт, чтобы стать «на 100% русским». Фото: кадр видео RT

Военнослужащий спецназа «Ахмат» Министерства обороны РФ, японец с позывным Даня, сжег свой японский паспорт, чтобы стать «на 100% русским». Фото: кадр видео RT

Военнослужащий спецназа «Ахмат» Министерства обороны РФ, японец с позывным Даня, сжег свой японский паспорт, чтобы стать «на 100% русским». Об этом доброволец рассказал в интервью ТАСС.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апты Алаудинов, опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой боец уничтожает документ.

«Я уже получил российский паспорт, но японский паспорт тоже есть, но это нечестно. Поэтому я подумал, что хочу на 100% быть чисто русским», — пояснил свое решение военнослужащий.

Даня также рассказал, что после ранения зимой 2024 года он принял решение креститься в госпитале. По его словам, он сделал этот шаг, чтобы в случае гибели его душа отправилась в то же место, куда и души его павших боевых товарищей.

Напомним, Даисаку Канэко, родившийся в японском городе Осака, 18 лет занимался бизнесом, однако решил уйти добровольцем на специальную военную операцию и сражается на стороне российских войск.