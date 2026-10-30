Глава Карелии Артур Парфенчиков открыл новый цех по обслуживанию лесовозной техники в Питкяранте

Руководитель региона Артур Парфенчиков принял участие в открытии ремонтного цеха по техническому обслуживанию тяжелой лесовозной техники. Фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия.

Глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие в церемонии открытия ремонтного цеха по техническому обслуживанию тяжелой лесовозной техники. Новую площадку создали для бесперебойной работы логистической компании «Л-Транс», доставляющей сырье на Питкярантский целлюлозный завод. В составе компании трудятся 100 человек. Глава республики отметил, что в новом цехе созданы комфортные и безопасные условия для водителей и обслуживающего персонала.

По словам Артура Парфенчикова, Питкярантский целлюлозный завод, который обслуживает транспортная компания, является градообразующим и социально ориентированным предприятием, одним из крупнейших в Карелии.

«Появление новых промышленных площадок на месте заброшенных строений – это преображение города, развитие градообразующего предприятия, важнейшего для Карелии. В новом цехе созданы очень комфортные безопасные условия для водителей и обслуживающего персонала. Это повысит производительность труда, эффективность производства, конкурентоспособность предприятия. Скорость обслуживания дорогостоящей техники увеличилась в разы», – отметил Артур Парфенчиков.

Новая ремонтная площадка разместилась в готовом помещении бывшего цеха по обработке камня. Корпус обновили, полностью заменили инженерные коммуникации, проводку и освещение, отремонтировали крышу.

«Понимание необходимости собственного лесовозного цеха возникло с первого дня нашего присутствия на целлюлозном заводе. Долго искали подходящую площадку. В новый зимний сезон мы уверенно входим с прекрасной базой, с которой будут стартовать наша лесовозная техника. Это существенно поддержит планы работы и развития завода», – подчеркнул генеральный директор «РК-Гранд» Константин Малышев.

Артур Парфенчиков отметил, что для эффективной работы целлюлозного завода была проведена интеграция лесозаготовительных и логистических активов. Чтобы обеспечить предприятие древесным сырьем, были приобретены акции АО «Запкареллес», а для доставки продукции и лесосырья в состав компании включили ООО «Л-Транс».

Запуск нового цеха позволит создать комфортные условия труда для слесарей и водителей, а также повысит уровень безопасности на дорогах благодаря своевременному и качественному обслуживанию грузовых автомобилей. Компания располагает самым большим в Питкярантском округе автопарком лесовозов, что позволяет ей транспортировать балансовую древесину и обеспечивать транспортными услугами другие предприятия республики.