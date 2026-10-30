Активы на 350 млн конфискуют у экс-главы фонда капремонтов Челябинской области Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Прокуратура Челябинской области обратилась в суд с иском об изъятии в доход государства имущества бывшего директора "Регоператора капремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области" Виктора Тихоненко и его родственников. Об этом сообщило издание "КП-Челябинск" со ссылкой на источник.

"Речь может идти о 60 объектах недвижимости, в том числе в Москве и Крыму, люксовых машинах и прочем имуществе стоимостью около 350 млн рублей", - говорится в публикации.

Прокуратура считает, что Тихоненко обеспечивал аффилированным компаниям победы на аукционах по капремонту домов. В результате этой деятельности были заключены контракты на миллиард рублей. За покровительство предприниматели расплачивались с ним деньгами, а тот покупал дорогостоящее имущество и регистрировал его на родственников и доверенных лиц.

Как писал сайт KP.RU, в апреле суд изъял и обратил в доход государства 18 млрд рублей, принадлежавшие экс-депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву. Решение инстанции касается не только финансов Исаева, но и акций четырех предприятий.