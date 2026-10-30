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НовостиПолитика30 октября 2026 10:43

Глава ДПФ Мальцев: Решения о судьбе крейсера "Петр Великий" не принимали

Этот уникальный проект атомного крейсера должен быть сохранен, отметил Мальцев
Сергей ГАПЧУК
Глава ДПФ Мальцев: Решения о судьбе крейсера "Петр Великий" не принимали

Глава ДПФ Мальцев: Решения о судьбе крейсера "Петр Великий" не принимали

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Никакого решения о дальнейшей судьбе тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" (проекта 1144.2) не принимали. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

"Никакого, даже предварительного, решения о дальнейшей судьбе тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий"не принималось", - сказал он, заметив, что уникальный проект 1144 атомного крейсера должен быть сохранен.

Мальцев напомнил, что был отремонтирован и модернизирован его собрат крейсер "Адмирал Нахимов". Вместе с "Петром Великим" они могут составить уникальную по своей мощи ударную группировку, заключил главва ДПФ.

Как писал сайт KP.RU, крейсер "Петр Великий" остается единственным действующим атомным крейсером и самым мощным неавианесущим кораблем ВМФ РФ. Всего было построено четыре таких корабля: два из них уже списаны, а обновленный "Адмирал Нахимов" готовится к передаче в боевой состав Северного флота.