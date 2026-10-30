ИИ на стадионе в Новосибирске принял фанатку за преступницу Фото: Олег ЗОЛОТО.

Поход на хоккейный матч клуба «Сибирь» обернулся для жительницы Новосибирска неоднократными задержаниями из-за ошибки искусственного интеллекта. Система распознавания лиц на арене приняла девушку за человека, находящегося в федеральном розыске, сообщает «КП-Новосибирск».

Инцидент произошел во время матча с «Металлургом». При проходе через рамки досмотра умная камера подала тревожный сигнал. Несмотря на то, что болельщица сразу предъявила паспорт и прошла на трибуну, в течение игры полиция трижды обращалась к ней для проверки документов, а затем доставила девушку вместе с мамой-адвокатом в отдел.

После сверки данных правоохранители извинились и отпустили девушку, подтвердив, что реальных совпадений с базой розыска не было. Девушка отнеслась к ситуации с юмором, а руководство ХК «Сибирь» принесло извинения и подарило болельщице билеты на следующий домашний матч.

«Так что мы еще пойдем на стадион», — отметила мама девушки.

Тем временем ВТБ совместно с МГУ начал проверять искусственный интеллект на токсичность и вымысел. Как сообщается, цифровые помощники пройдут проверку на галлюцинации и хамство.